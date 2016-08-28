Вбивство дівчинки на Одещині: з села Лощинівка виселяють всіх ромів

В Одеській області керівництво Ізмаїльської районної державної адміністрації вирішило підтримати жителів села Лощинівка у питанні виселення ромів.

Як повідомили УНІАН у Ізмаїльській РДА, така домовленість вже досягнута з особами ромської національності з цього села.

«Їм буде дана можливість завтра з 9-ї ранку мирно забрати свої речі і виїхати з села. Ми домовилися про підтримання правопорядку», - сказала голова районної держадміністрації Валентина Стойкова.

Вона також заявила, що керівництво району свідоме того, що «ці цигани далеко не заїдуть, вони осядуть в Ізмаїльському районі», тому з ними також досягнута домовленість, що вони дадуть нам перелік контактних осіб, з якими ми зможемо говорити про дотримання ними надалі порядку і дотримання правил добросусідства».

Керівник району сказала, що в Лощинівці будуть посилені заходи з охорони правопорядку. Зокрема, за її словами, створено будинок шерифа, тобто, закріплений конкретний правоохоронець, посилена народна дружина.

«Зараз на 3 села - один дільничний, який, природно, не в змозі забезпечити належний правопорядок», - сказала Стойкова.

Як стало відомо УНІАН від поінформованого джерела у правоохоронних органах, правопорядок під час виселення ромів підтримуватимуть значні сили поліції.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Увечері 27 серпня в Лощинівці сталися сутички.

«Жителі села через трагедію влаштували масові заворушення проти місцевих ромів. Односельці почали громити будинки, де мешкають роми. В результаті один дім був підпалений, в інших - пошкоджені меблі, вибиті шибки. Ніхто з представників ромської національності не постраждав», – сказали в поліції.

Щоб уникнути масових заворушень на охорону громадського порядку до села Лощинівка прибули співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники оперативного підрозділу. Тривають активні слідчі дії, допитують всіх учасників подій. Підозрюваний у вбивстві дівчинки заперечує свою провину.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагають від місцевої влади виселити з їх села ромів.