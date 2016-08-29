Рішення сільради Лощинівки про виселення ромів є незаконним - омбудсмен

Як повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це йдеться у письмовому зверненні представника уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксани Філіпішиної.

Філіпішина направила звернення голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі та сільському голові Лощинівки Віктору Паскалову з вимогою вжити всіх можливих заходів для врегулювання міжнаціонального конфлікту.

«Замість того аби вжити заходів для врегулювання конфлікту, Лощинівска сільрада ухвалила незаконне рішення про виселення циган із села, що порушує право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання циган, а також встановлює пряму дискримінацію за ознакою етнічного (національного) походження», - наголошується у зверненні.

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У відомстві вважають, що в ситуації з лощинівськими ромами була порушена стаття Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також правозахисники нагадали, що відповідно до статті 18 Закону України «Про національні меншини в Україні» будь-яке пряме або непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом.

Крім того, у прес-службі омбудсмена повідомили, що звернення направлено начальнику Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе з проханням забезпечити публічну безпеку і порядок на території села.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці сталися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. До села прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їхнього переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.