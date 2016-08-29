"Ніхто чужі речі не забере і не спалить": поліція взялася охороняти житло ромів у Лощинівці від мародерів

Про це заявив журналістам на брифінгу начальник Головного управління поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

«Біля будинків ромів чергують правоохоронці, щоб не дати місцевим жителям самостійно виселити мешканців або зайнятися мародерством непорядним громадянам», - сказав він.

За словами Лорткіпанідзе, за громадським порядком у селі зараз стежать 60 співробітників поліції, в тому числі прибули сюди і спеціально проінструктовані бійці спецпідрозділу «Шторм».

«Ситуація в селі стабільна, місцеві жителі поки що не вдаються до жодних дій. Поліція тут залишається, доки все до кінця не буде з'ясовано», - додав головний поліцейський регіону.

Він також наголосив, що ніхто нікого силою не може змусити покинути своє місце проживання.

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«Конкретного зловмисника, який вчинив злочин, затримано. А інших, хто не вчиняв злочину, хто може, яке право має змусити їх вивезти свої речі? Але, якщо у когось є таке бажання, то поліція мобілізована, ми забезпечуватимемо їхню безпеку... Ніхто чужі речі не забере і не спалить», - заявив начальник обласної поліції.

Лорткіпанідзе наголосив, що поліція повністю контролює ситуацію в Лощинівці.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в селі відбулися масові заворушення. Було пошкоджено будинки місцевих ромів. У село прибули співробітники поліції.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їх переїзд з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.

Поліція Одеської області заявила про відтермінування вивезення ромами своїх речей з Лощинівки.