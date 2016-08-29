На Київщині СБУ викрила на хабарництві трьох прокурорів-змовників

Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією відомства, прокурори, діючи у змові, вимагали від представника комерційної структури 30 тис. дол. за зняття арешту з рахунків підприємства. Бізнесмен підозрювався в ухиленні від сплати податків.

Співробітники спецслужби затримали трьох фігурантів справи у робочих кабінетах після отримання першої частини хабара у розмірі 15 тис. дол.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.