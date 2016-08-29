ЗМІ: "погорілий" на хабарі колишній в.о. ректора НАУ залишив лікарню після "гіпертонічного кризу"
Колишній ректор Національного авіаційного університету Володимир Харченко, якого затримали під час отримання хабаря в розмірі 170 тисяч євро, залишив лікарню і перебуває вдома.
Про це повідомило джерело у Антикорупційному бюро, пише Українська правда.
"Харченко нібито вдома, але швидку до себе сьогодні викликав", - розповіли у НАБУ.
Читайте такожУ квартирі колишнього в.о. ректора НАУ під час обшуку знайшли близько 5 мільйонів та 9 злитків золота (фото)
Співрозмовник зазначив, що адвокат Харченка, якого також затримали, перебуває досі в лікарні.
"За законом термін затримання закінчився, тому обидва формально вже не затримані, але клопотання про запобіжний захід у суді має бути розглянуто", - розповіли в НАБУ.
На коли призначено обрання запобіжного заходу поки не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, Харченко одразу після того як "погорів" на хабарі заявив, що у нього піднявся тиск і стався гіпертонічний криз.
Нагадаємо, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затримано т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.
Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов'язків ректора.