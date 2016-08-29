ЗМІ: "погорілий" на хабарі колишній в.о. ректора НАУ залишив лікарню після "гіпертонічного кризу"

Про це повідомило джерело у Антикорупційному бюро, пише Українська правда.

"Харченко нібито вдома, але швидку до себе сьогодні викликав", - розповіли у НАБУ.

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Співрозмовник зазначив, що адвокат Харченка, якого також затримали, перебуває досі в лікарні.

"За законом термін затримання закінчився, тому обидва формально вже не затримані, але клопотання про запобіжний захід у суді має бути розглянуто", - розповіли в НАБУ.

На коли призначено обрання запобіжного заходу поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, Харченко одразу після того як "погорів" на хабарі заявив, що у нього піднявся тиск і стався гіпертонічний криз.

Нагадаємо, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затримано т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.

Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов'язків ректора.