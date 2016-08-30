Червоний Хрест долучився до пошуку 500 зниклих безвісти на Донбасі
14:07, 30 серпня 2016Суспільство
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Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) долучився до пошуку майже 500 осіб, зниклих безвісти на Донбасі.
REUTERS
Про це МКЧХ повідомляє в "Твіттері". "Ми працюємо над майже 500 випадками зниклих безвісти на території України. Всього зникли щонайменше 2000 осіб", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово пропонувала Міжнародному комітету Червоного Хреста долучитися до процесу пошуку зниклих безвісти, та ідентифікації загиблих на Донбасі.
У квітні 2016 року представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко заявляла, що Україна розшукує 648 зниклих безвісти на Донбасі.
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