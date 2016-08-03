ОБСЄ підтримує підключення Червоного Хреста до узгодження списків обміну полоненими на Донбасі
19:35, 03 серпня 2016Війна
189 0
Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдик заявляє, що підтримує підключення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до справи погодження списків для обміну полонених на Донбасі.
Він висловив сподівання, що МКЧХ все-таки буде підключений до цього процесу / unmultimedia.org
Про це він заявив сьогодні журналістам, повідомляє БЕЛТА.
Читайте такожНа Донбасі встановлено місцезнаходження 45 українських заручників - Тандіт
"Є такий позитивний, з моєї точки зору, зсув. Є зростаюче розуміння, що треба підключити МКЧХ до вирішення цієї дуже складної задачі", - сказав Сайдик.
Він пояснив, що участь Червоного Хреста дасть об'єктивність і основу для вирішення питання.
"Поки будуть списки від однієї сторони, списки з іншого боку... А хто узгоджує ці списки? В цьому і була б роль МКЧХ", - сказав Сайдик.
Він висловив сподівання, що МКЧХ все-таки буде підключений до цього процесу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter