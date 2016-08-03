ОБСЄ підтримує підключення Червоного Хреста до узгодження списків обміну полоненими на Донбасі

19:35, 03 серпня 2016
Війна
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Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдик заявляє, що підтримує підключення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до справи погодження списків для обміну полонених на Донбасі.

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Про це він заявив сьогодні журналістам, повідомляє БЕЛТА.

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"Є такий позитивний, з моєї точки зору, зсув. Є зростаюче розуміння, що треба підключити МКЧХ до вирішення цієї дуже складної задачі", - сказав Сайдик.

Він пояснив, що участь Червоного Хреста дасть об'єктивність і основу для вирішення питання.

"Поки будуть списки від однієї сторони, списки з іншого боку... А хто узгоджує ці списки? В цьому і була б роль МКЧХ", - сказав Сайдик.

Він висловив сподівання, що МКЧХ все-таки буде підключений до цього процесу.

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