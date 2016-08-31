Спікер МВС анонсував старт нового набору в патрульну поліцію

Як повідомив у соцмережі речник МВС Артем Шевченко, планується набрати до тисячі чоловік.

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Коментуючи поведінку миколаївських поліцейських, які не діяли під час п'яної сутички в центрі міста, він зазначив, що вони будуть покарані.

"Покарають, не сумнівайтеся. До речі, дуже скоро до патруля буде новий набір - 1000 осіб. Буде багато інформації про це. І мені дуже цікаво, скільки з тих, хто зараз істерить і, шаленіючи, заламує руки, "ой все погано, все пропало, вони погані, реформа провалена" - спробує взяти на себе відповідальність і прийти служити громадянам та правопорядку. Поліцейські з інших країн не прийдуть чи з інших планет не прилетять", - написав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в ніч на 30 серпня на перехресті вул. Соборна і Адмірала Макарова двоє п'яних чоловіків напали на таксиста, а також били і ображали перехожих. За фактом бездіяльності співробітників поліції, які прибули на місце події, розпочато службову перевірку.