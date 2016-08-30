Голова Департаменту патрульної поліції про "ганьбу" в Миколаєві: Це мій прокол

"Парочка неадекватів, які відчули себе господарями світу, поставили на вуха все місто...у присутності декількох екіпажів патрульної поліції!!! Ганьба", - прокоментував Жуков резонансний випадок на своїй сторінці у Facebook.

"Я впевнений, що величезна кількість співробітників патрульної поліції переглядають це відео по кілька разів, аналізуючи всі моменти, сто відсотків, - з почуттям сорому за своїх співробітників", - написав глава департаменту.

"Хто винен? Як правило, винен командир. А командир, на даному етапі, - я як начальник Департаменту Патрульної Поліції України! Недопрацював, недогледів", - заявив Жуков.

"Покарання понесуть усі причетні співробітники і я зрозумію, якщо керівництво Національної Поліції прийме рішення покарати мене як керівника Патрульної поліції України!" - написав він.

"Нічними хуліганами займається ГУНП міста Миколаєва, і їх чекає покарання. І, сподіваюся, що незабаром, прокуратура і суд будуть на нашій стороні", - резюмував Жуков.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли прийняти необхідні заходи.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Керівництво ГУНП в області призначило службову перевірку щодо повноти виконання співробітниками Центрального відділу поліції своїх службових обов'язків.

Проти винуватців інциденту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.