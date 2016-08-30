Голова Департаменту патрульної поліції про "ганьбу" в Миколаєві: Це мій прокол

21:55, 30 серпня 2016
Суспільство
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Голова Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков заявив, що співробітники, які не застосували необхідні заходи під час інциденту у Миколаєві, будуть звільнені, і він сам також готовий понести покарання.

Кадр из видео на канале Youtube LEX STORM

"Парочка неадекватів, які відчули себе господарями світу, поставили на вуха все місто...у присутності декількох екіпажів патрульної поліції!!! Ганьба", - прокоментував Жуков резонансний випадок на своїй сторінці у Facebook.

"Я впевнений, що величезна кількість співробітників патрульної поліції переглядають це відео по кілька разів, аналізуючи всі моменти, сто відсотків, - з почуттям сорому за своїх співробітників", - написав глава департаменту.

"Хто винен? Як правило, винен командир. А командир, на даному етапі, - я як начальник Департаменту Патрульної Поліції України! Недопрацював, недогледів", - заявив Жуков.

"Покарання понесуть усі причетні співробітники і я зрозумію, якщо керівництво Національної Поліції прийме рішення покарати мене як керівника Патрульної поліції України!" - написав він.

"Нічними хуліганами займається ГУНП міста Миколаєва, і їх чекає покарання. І, сподіваюся, що незабаром, прокуратура і суд будуть на нашій стороні", - резюмував Жуков.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли прийняти необхідні заходи.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Керівництво ГУНП в області призначило службову перевірку щодо повноти виконання співробітниками Центрального відділу поліції своїх службових обов'язків.

Проти винуватців інциденту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

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