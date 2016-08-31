Убивство в Кривому Озері: суд не відпустив поліцейського з-під варти

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Миколаївської області, сьогодні, 31 серпня, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін ухвалу суду першої інстанції, якою одному із підозрюваних правоохоронців у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті мешканця смт Криве Озеро, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 1 місяць без права внесення застави.

Так, суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи процесуального керівника, відмовив у задоволенні клопотання захисту та залишив правоохоронця під вартою.

Вказане рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман чинив спротив, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру. В результаті склад відділення поліції в селищі було розформовано й буде набрано заново, також через інцидент було змінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.

25 серпня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід поліцейським Ляхвацькому, який підозрюється в умисному вбивстві й перевищенні повноважень, – у вигляді утримання під вартою строком на два місяці – до 23 жовтня, а Причипойді і Хоменку, які підозрюються в перевищенні службових повноважень, - арешт на місяць - до 25 вересня.