Врадіївка-2 на Миколаївщині: двоє з трьох заарештованих поліцейських оскаржили арешт

Як повідомила УНІАН прес-служба Апеляційного суду Миколаївської області, Апеляційний суд розгляне скаргу Олександра Причипойди на рішення Центрального райсуду м. Миколаєва 31 серпня, а Миколи Хоменка - 1 вересня.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі суду, апеляція на арешт Дениса Ляхвацького поки не надходила, але час для оскарження запобіжного заходу в нього ще є.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман чинив спротив, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню до Миколаєва шести поліцейських, які виїжджали за адресою Цукермана. В результаті склад відділення поліції в Кривому Озері було розформовано й буде набрано заново, також через інцидент було змінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.

25 серпня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід поліцейським Ляхвацькому, який підозрюється в умисному вбивстві й перевищенні повноважень, – у вигляді утримання під вартою строком на два місяці – до 23 жовтня, а Причипойді і Хоменку, які підозрюються в перевищенні службових повноважень, - арешт на місяць - до 25 вересня.