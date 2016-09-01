"Без загрози для життя школярів": в АП відзвітували про День знань у прифронтовій зоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Відповідаючи на запитання щодо 1 вересня у школах в зоні АТО, він нагадав, що вдалося "домовитися про те, щоб не було обстрілів, зокрема і з важкого озброєння".

"Вчора ми ще спостерігали (обстріли з боку бойовиків - УНІАН), але це було в десятки разів менше. Це дійсно результат нашої роботи", - сказав Лисенко.

Завдяки цьому, зауважив Лисенко, "нам вдалося організовано провести День знань 1 вересня у школах, які знаходяться у прифронтовій зоні". "Цей дійсно велике досягенння. Наші школярі без загрози для свого життя прийшли за парти, почули перший дзвоник і розпочали навчання", - сказав він.