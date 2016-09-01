День знань: сьогодні в школах України пролунає перший дзвоник

Цьогоріч лінійки у столичних школах зробили необов'язковими: місцева влада дала можливість керівництву навчальних закладів самотужки обирати сценарій свята для дітей.

Крім того, на учнів початкових класів цього року чекатиме полегшена навчальна програма: наприклад, у перших класах домашніх завдань не повинно бути зовсім, в 2 класі – не більше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин, в 3 класі – за 1 годину 10 хвилин, в 4 класі – за 1 годину 30 хвилин.

Читайте такожЯк українські школярі святкували Останній дзвоник (фоторепортаж)Також у День знань глава держави Петро Порошенко проведе зустріч зі студентами та викладачами Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

А міністр освіти і науки України Лілія Гриневич візьме участь в урочистостях, присвячених Дню знань, у Вороньківській загальноосвітній опорній школі І-ІІІ ступенів Бориспільського району Київської області.