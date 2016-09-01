У Харкові СБУ показала свої "таємні в'язниці" (фото)
14:13, 01 вересня 2016Суспільство
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Під час свого робочого візиту в Харкові голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в СБУ не існує ніяких "таємних в'язниць".
Харківська СБУ показала свої "таємні в'язниці" / 057.ua
Він запропонував усім охочим у цьому переконатися і вирушити на "позапланову перевірку" у слідчі ізолятори СБУ, на території обласного управління СБУ, передає 057.
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Начальник Управління СБУ в Харківській області Едурад Кріцин провів журналістам екскурсію по ізоляторах, показав кімнату для відпочинку персоналу, кухню й ванну.
Кріцин також показав "елітні" камери, які були облаштовані спеціально під "Євро-2012". У них є туалети й душові кабінки.
Всі приміщення, які використовують для бесід із затриманими, сьогодні були порожніми. В СБУ повідомили, що останній раз в ізоляторі допитували затриманого цієї ночі.
057.ua
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