"Інтер" - геть!": активісти оголосили безстрокову акцію, вимагаючи закрити телеканал (фоторепортаж)

Активісти оголосили безстрокову акцію з вимогою закрити телеканал.

Також вони на воротах повісили великий плакат з написом: «Інтер» - геть!». По периметру огорожі також активісти написали: «Інтер» - Убиває!», «Агентура Кремля» та «Інтер» - агенти Москви».

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Організатори акції встановили аудіосистему, з якої лунають українські патріотичні пісні. Активісти стверджують, що впродовж дня до місця проведення акції повинні привести шини.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в будівлі, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер", сталася пожежа через підпал. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" були колишні бійці 30 бригади ЗСУ.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в самій будівлі телеканалу «Інтер» було кілька загорянь.