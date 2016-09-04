Пожежа у будівлі телеканалу "Інтер": є постраждалі - ЗМІ
Внаслідок пожежі в будівлі в Києві, де розташований офіс компанії "Національні інформаційні системи", яка виробляє програми для телевізійного каналу "Інтер", є постраждалі.
Про це повідомляє директор "НІС" (входить в Inter Media Group - УНІАН) Олександр Пилипець на своїй сторінці в Facebook.
"На тлі неодноразових погроз у бік каналу влада не діяла... Багаторазові звернення до силових структур, прокуратури, кабінет міністрів, адміністрацію президента, ні до чого не привели. Мало того! Високопоставлені посадовці в міністерських кріслах мало не у відкриту закликали до насильницьких дій відносно працівників каналу, так і самого виробничого комплексу! Результат - вигорілий телевізійний комплекс, постраждали люди", - написав він Пилипець.
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Також, відповідаючи на запитання одного з користувачів соцмережі, Пилипець уточнив, що знаходилися під час підпалу будівлі люди живі, проте "є серйозні травми" і "багато людей надихались димом". Працюють бригади "швидкої", - повідомив Олександр Пилипець.
У той же час "112 Україна" повідомляє про 5 постраждалих.
"За нашою інформацією, щонайменше 5 людей забрала "швидка". Ми бачили, як одного чоловіка забирали на ношах з будівлі телеканалу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мітингувальники підпалили шини під офісом телеканалу "Інтер" у Києві.