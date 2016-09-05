Генштаб готує резервістів до широкої військової агресії Росії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко.

Читайте такожДо кінця року Генштаб планує прийняти до ЗСУ близько 20 тисяч контрактників - Полторак

"Генеральним штабом Збройних Сил України створено оперативний військовий резерв з 85000 чоловік – з бойовим досвідом і високим рівнем психологічної готовності (80%) захищати український народ. Ми розпочинаємо навчальні збори з резервістами у 9-ти бойових бригадах усіх оперативних командувань Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

За словами Муженка, 8000 осіб будуть виконувати навчально-бойові завдання у складі своїх підрозділів разом з військовослужбовцями-контрактниками.

Зазначається, що мета зборів - підтримати бойову готовність і навченість особового складу резерву, опрацювати підходи і механізми швидкого доукомплектування бойових бригад на випадок широкої агресії Росії.

Крім того, додав начальник Генштабу, існує нагальна необхідність обміну бойовим досвідом між військовослужбовцями-резервістами і контрактниками.