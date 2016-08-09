До кінця серпня тисячі жителів Харківської області отримають повістки до військкомату

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

«Хочу попередити появу різного роду чуток. Ні про яку підготовку до мобілізації мова не йде, - зазначив військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін. - Ця робота - планова і проводиться з метою зміцнення обороноздатності країни. Ми будемо спілкуватися з потенційними воїнами-контрактниками, вивчати їх можливості і пропонувати добровільно піти в армію».

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Згідно з повідомленням, також у Харківському обласному військкоматі зазначають, що у вересні з 600-ми військовозобов'язаними будуть проведені військові збори на одному з полігонів Чернігівщини.

«Ми викличемо у війська кілька сотень харків'ян лише на 10 діб. Всі вони на короткий час стануть воїнами двох окремих бригад Збройних сил України, де більшість з них колись служили. При цьому про відправлення в зону бойових дій не йдеться. Робиться це для вдосконалення їх професійних навичок. До того ж, хлопці отримають чергові звання військовослужбовців запасу, що є великою честю», - додав Калгушкін.