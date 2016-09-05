Чим насправді займався син Черновецького у Барселоні: ексклюзивне розслідування "Грошей"

23:02, 05 вересня 2016
Суспільство
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Спецпроект телеканалу 1+1 "Гроші" у першому випуску нового сезону проводить ексклюзивне розслідування і розкриває таємниці гучної справи щодо сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького.

Чим насправді займався син Черновецького у Барселоні: ексклюзивне розслідування Грошей /

У Іспанії за ґратами опиняється син колишнього мера Києва Степан Черновецький. Його звинувачують у відмиванні десятків мільйонів євро, він свою провину заперечує і через місяць його відпускають, так само несподівано, як і затримують. "Гроші" провели ексклюзивне розслідування і розкривають таємниці найгучнішої справи: чим насправді займався Степан Черновецький у Барселоні і що йому загрожує.

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Оскільки, іспанська поліція не поспішає ділитися якимось подробицями справи, команда "Грошей" виїхала до Іспанії, щоб власноруч знайти відповіді на питання.

В першу чергу вони відшукали будинок в іспанському містечку Сагаро, який орендував Степан Черновецький. Після цього "Гроші" відправилися шукати "слід" Черновецького-молодшого у Барселоні.

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