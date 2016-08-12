Черновецький заявляє, що іспанський суд звільнив його сина

Про це колишній київський мер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вдень 12 серпня 2016 року Апеляційний суд Барселони звільнив з-під варти без застави і будь-яких інших попередніх умов мого сина - Степана Черновецького!» - написав він.

«Всі подробиці цього процесу, а також наші подальші дії щодо повного відновлення справедливості та покарання винних в цьому абсолютно дикому обвинуваченні, пред'явленому поліцією Барселони моєму синові, будуть дані моєю родиною після коментарів адвокатів!» - додав він.

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Нагадаємо, 12 липня іспанські ЗМІ повідомили, що в Барселоні в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою в участі у кримінальній організації і у відмиванні грошей затримано 11 осіб, серед яких і Степан Черновецький. Пізніше стало відомо про його арешт.