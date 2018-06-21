Чому так швидко худне гривня?

Таких швидких темпів зростання долара щодо гривні, який спостерігається в останні дні і тижні, українці не пам`ятають вже майже три роки. Востаннє таке стрімке зростання курсу американської валюти і паніка з цього приводу серед населення були в кінці 2005 року, що було викликано, головним чином, очікуванням негативних наслідків для економіки від ймовірного різкого подорожчання російського газу. А що ж відбувається зараз?

Істотне зростання міжбанківського долара в Україні почалося вже більше двох тижнів тому. І за цей короткий проміжок часу американська валюта не тільки компенсувала понесені раніше втрати щодо гривні, але і пішла набагато вперед.

Нагадаємо, влітку цього року як на міжбанку, так і на готівковому ринку курс долара опускався до позначки в 4,6 грн./ дол., офіційний же курс НБУ був ревальвований ще навесні приблизно на 4% - з 5,05 до 4,85. А, наприклад, у четвер, 2 жовтня, в ході торгів на міжбанківському валютному ринку України курс національної валюти знизивсядо рівня 5,22-5,24 грн./дол. У обмінних пунктах багатьох комерційних банків долар продавали вчора по 5,20-5,22 грн./долл., а в деяких навіть по 5,28. Таким чином, гривня «схудла» приблизно на 13%.

З`явилися до такої незвичної і, треба сказати, вельми страхітливої для співвітчизників картини, нарешті і коментарі з НБУ. «Національний банк заявляє, що не допустить використання валютних резервів для задоволення спекулятивних операцій учасників валютного ринку, і здійснюватиме політику щодо резервів міжнародної ліквідності виключно з метою підтримки внутрішньої і зовнішньої стабільності гривні, забезпечення розрахунків з критичного імпорту і виплат за зовнішніми борговими зобов`язаннями держави, підтримки конкурентоспроможності», - було сказано вчора у заяві Нацбанку.

Більш конкретно висловився з даного приводу заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. «Перша причина, з якої ми утримуємося від виходу на міжбанківський ринок, полягає в тому, що ми вважаємо тиск, що відбувається на гривню на валютному ринку, тимчасовим явищем. Друга причина, чому НБУ не виходить на ринок, - це імпорт», що стрімко росте, - пояснив він.

Причинами ж падіння гривніостаннім часом заступник голови Нацбанку назвав відплив спекулятивного капіталу нерезидентів з фондового ринку, закупівлю валюти НАК «Нафтогаз України» і заборону продажу валютної виручки експортерами.

Таким чином, Національний банк України дає знати, що він не має наміру найближчим часом виходити на міжбанківський ринок і витрачати валютні резерви на підтримку курсу гривні. І в певному ракурсі в даній тактиці є економічний резон. Адже тим же спекулянтам за рівний обсяг гривневих коштів, які у них є, дістанеться менше доларів у разі, коли курс американської валюти вищий.

Проте є ще другий бік медалі в стрімкій девальвації вітчизняної валюти, що відбувається зараз, до долара і євро. Вона негативна, оскільки йдеться про інфляційний сплеск, що почався в Україні.

Зрозуміло, що в умовах стрімкого зростання долара стали швидко підвищуватися ціни на імпортні товари, які дуже широко представлені у вітчизняній торгівлі. Зокрема, відомо, що експорт формує близько половини валового внутрішнього продукту України, а імпорт зараз помітно перевищує експорт. Так, наприклад, товарний експорт з України за січень-липень 2008 року становив $40,1 млрд., а імпорт - $51,2 млрд.

Причому, подорожчали в останні дні не тільки імпортні автомобілі, побутова техніка, комп`ютерне устаткування, медикаменти, одяг і взуття. Ще і перестали знижуватися ціни на бензин – не зважаючи на падіння світових цін на нафту за останні два місяці в півтора рази. Мало того, широкий асортимент завозиться до України з-за кордону і продовольчих товарів, ціни на які також полізли в гору в кінці вересня – початку жовтня цього року. Наприклад, живих тварин і продуктів тваринного походження експортовано з України за перші 7 місяців цього року на $514 млн., а імпортовано – на $785 млн..; готових харчових продуктів з країни експортовано за вказаний період на $1 289 млн., імпортовано ж – на $1 452 млн.

Ну і, природно, що в умовах падіння гривні всі ці товари практично вмить дорожчають на прилавках українських магазинів. Тобто, швидка девальвація гривні, що спостерігається в другій половині вересня і в перші дні жовтня , поза сумнівом, спровокує могутній інфляційний сплеск.

Цікаво в цій ситуації те, що коли навесні цього року Нацбанк провів ревальвацію вітчизняної валюти, його керівництво пояснювало такий крок необхідністю боротьби з інфляцією. Дійсно, зміцнення гривні якоюсь мірою сприяло приборканню інфляції, оскільки хай і не дуже значно, але подешевшав майже весь імпорт. Крім того, українські експортери після зниження курсу долара до гривні за той же обсяг валютної виручки стали одержувати менше грошей в гривні, що також забезпечувало зниження інфляційного тиску.

Але зараз-то відбувається все з точністю до навпаки - гривня падає, ціни ростуть?! Як мовиться, за що боролися, на те і напоролися.

Нинішня тактика НБУ, озвучена його керівництвом, бачиться в даних обставинах вельми і вельми сумнівною. Виграють сьогодні від зростання курсу долара тільки ті, хто одержує зарплату у валюті, і власники валютних депозитів. Проте таких відносно мало, більшість українців вже зараз несуть додаткові матеріальні втрати у зв`язку із зростанням цін, викликаним падінням гривні.

Так, зараз є об`єктивні економічні передумови для зростання курсу долара. Але ж не повинно бути таких різких його стрибків, що викликають не тільки швидке зростання інфляції, але і паніку у населення. Для таких форс-мажорів у Нацбанку якраз і є золотовалютні резерви, які становлять на сьогодні $38 млрд. Їх використання дозволило б забезпечувати плавну, не шокову девальвацію. Якщо ж керівництво НБУ і далі проводитиме таку незрозумілу і небезпечну політику невтручання, то, на думку фінансових експертів, долар вже в найближчий день подорожчає до 5,3-5,4 гривні і вище – зі всіма наслідками.

P.S. Курс продажу долараСША в обмінних пунктах а станом на 9.53 сьогоднішнього ранку (п`ятниця, 3 жовтня) становив 5,35 гривні, а купівлі – 5,17...

Юрій Глухов