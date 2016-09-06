У центрі Харкова під відкритим небом відбудеться репетиція симфонічного оркестру "Слобожанський"
15:20, 06 вересня 2016Суспільство
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У середу,7 вересня, на площі Архітекторів біля станції метро "Архітектора Бекетова" відбудеться репетиція Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".
Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» був створений у 1992 році / tic.kh.ua
Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський" під керівництвом диригента В'ячеслава Редя проведе репетицію під відкритим небом в центрі Харкова, пише Dozor.kharkov.ua.
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Початок концерту о 17.30.
Довідка. Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» був створений в 1992 році за ініціативою відомих діячів мистецтва і культури України з метою стати престижним місцем роботи для талановитої харківської молоді, культурним обличчям Харківщини і надавати молодим музикантам шанс отримувати безцінний професійний досвід.
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