У центрі Харкова під відкритим небом відбудеться репетиція симфонічного оркестру "Слобожанський"

15:20, 06 вересня 2016
Суспільство
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У середу,7 вересня, на площі Архітекторів біля станції метро "Архітектора Бекетова" відбудеться репетиція Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".

tic.kh.ua

Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський" під керівництвом диригента В'ячеслава Редя проведе репетицію під відкритим небом в центрі Харкова, пише Dozor.kharkov.ua.

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Початок концерту о 17.30.

Довідка. Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» був створений в 1992 році за ініціативою відомих діячів мистецтва і культури України з метою стати престижним місцем роботи для талановитої харківської молоді, культурним обличчям Харківщини і надавати молодим музикантам шанс отримувати безцінний професійний досвід.

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