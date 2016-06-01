В Одесі виступлять зірки світової класичної сцени

В Одесі відбудеться вже другий масштабний фестиваль класичної музики Odessa Classics. Виступи артистів пройдуть з 8 по 12 червня, пише "Думська".

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Основною фестивальною сценою стане Філармонія. А гала-концерт відбудеться 10 червня біля Воронцовської колонади. У ньому візьмуть участь Бельгійський камерний оркестр і камерний оркестр Одеської Філармонії. Музиканти виконають популярну класичну музику і саундтреки до кінофільмів, серед яких і твори італійського композитора Енніо Морріконе.

Заплановані також концерти в Музеї західного і східного мистецтва у Літературному музеї. При цьому в рамках фестивалю відбудуться різноманітні творчі зустрічі та майстер-класи.