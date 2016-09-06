Патрульна поліція відкрила новий набір: в Одесі наймуть 150 інспекторів

Як повідомляє прес-служба Нацполиції, в Одесі відкрито 150 вакансій. Всього в п'яти містах наймуть 1100 патрульних.

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Для участі в конкурсі кандидати мають подати заявку на сайті Нацполиції, після чого вони пройдуть низку тестів, у тому числі психологічних. Потім конкурсанти направляються на спецперевірку і медобстеження. Підсумковий висновок про відповідність кандидата посаді буде приймати спеціальна поліцейська комісія за результатами співбесіди.

«Я надзвичайно рада, адже це вже другий раз в історії України ми запускаємо відкритий набір в патрульну поліцію. Дуже сподіваюся, що молоді люди, які хочуть щось змінити в країні, прийдуть працювати в патрульну поліцію. Це важливо, адже це - нова кров, яка нам необхідна в Нацполиції»,- заявила голова відомства Хатія Деканоїдзе.

Прийом анкет триватиме до 27 вересня.