Призначено начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Як повідомляє місцеве видання Novosti-N, про це на селекторній нараді в будівлі ГУ Нацполіції в Миколаївській області заявила начальник Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

Читайте такожЩе троє поліцейських беруть участь у слідчих діях у справі про загибель жителя Кривого Озера – прокуратура

«Дуже шкода, що доводиться представляти вас у такій критичній ситуації. Сподіваюся, що за 24 години ви зберете команду надійних і порядних людей», - сказала вона під час представлення Мороза.

Деканоідзе додала, що вона вчетверте в Миколаєві і за цей час пересвідчилася, що тут є громадськість, з якою можна працювати.

Як зазначається в повідомленні Головного управління поліції в Миколаївській області, новопризначений керівник поліції Миколаївщини за часів президентства Януковича за власним бажанням звільнився з органів внутрішніх справ України.

Після Революції гідності полковник Мороз протягом чотирьох місяців працював начальником ГУ МВС у місті Києві, після чого обійняв посаду радника голови Департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції.

Мороз розпочав службу в органах внутрішніх справ оперуповноваженим районного управління столиці, згодом працював на оперативних та керівних посадах в ГУ МВС України в Києві. Понад 5 років керував Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю в Києві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Деканоідзе повідомила про розформування відділення поліції в Кривому Озері, де вчора в результаті протиправних дій поліцейських загинув місцевий житель. Крім того, вона заявила, що буде змінено керівний склад поліції Миколаївської області.