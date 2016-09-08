Львівські митники виявили у поштових посилках арсенал зброї з США

Працівники Львівської митниці зафіксували чотири випадки незаконного переміщення товарів у поштових відправленнях.

Всі посилки надійшли в Україну зі США, повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Львівській області.

"Всі отримувачі вказувались приватними особами Київської та Івано-Франківської областей. У митних деклараціях було вказано, що в посилках є особисті речі. Проте під час митного огляду було виявлено цілий арсенал зброї", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в посилках були: два стволи зі ствольною коробкою в комплекті, ствол до пістолета, три магазини до карабіна, полімерні приклади, кинджал та тесак.

Експерти встановили, що кинджал та тесак є холодною зброєю, а решта – частинами до вогнепальної зброї.

За цими фактами було складено протоколи про порушення митних правил, зброю вилучили. Справу для подальшого розглядання передадуть до суду.

Раніше на Дніпропетровщині поліція вилучила значний арсенал зброї і боєприпасів. Тоді правоохоронці вилучили РПГ-22, 2534 патрони калібру 7,62 мм до автомату "Калашникова" з різним маркуванням, 240 патронів калібру 9 мм до пістолету "Макарова" і 22 гранатометних ВОГ-17.