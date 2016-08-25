На Дніпропетровщині затримали автомобіль на польських номерах з арсеналом зброї (фото)

У середу, 24 серпня, близько 18 години 30 хвилин, на блокпосту селища Андроновка правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль "Jeep Grand Cherokee" з польськими номерними знаками, повідомляє 056.ua

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Як повідомляють у Відділі управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, за кермом іномарки перебував 39-річний уродженець Івано-Франківська. Окрім нього в салоні авто було ще три пасажири.

Під час візуального огляду автомобіля в багажному відсіку правоохоронці виявили та вилучили цілий арсенал зброї: РПГ-22, 2534 патрони калібру 7,62 мм до автомату "Калашникова" з різним маркуванням, 240 патронів калібру 9 мм до пістолету "Макарова" і 22 гранатометних ВОГ-17.