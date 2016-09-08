Одеська поліція затримала двох підозрюваних у вербуванні дівчат для сексуальної експлуатації в Китаї

Як повідомляє прокуратура Одещини, в ході досудового розслідування 7 вересня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) співробітником ГУ НП в Одеській області спільно з працівниками прикордонної служби було затримано раніше судимого чоловіка.

Того ж дня в Одесі слідчим поліції затримано громадянина Китаю.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

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Установлено, що протягом серпня 2016 року підозрювані завербували трьох дівчат для подальшої сексуальної експлуатації на території Китаю.

Досудове розслідування триває.

В свою чергу, як повідомляє ГУ НП в Одеській області, 31-річного раніше засудженого громадянина було затримано в "Борисполі" під час спроби перевезти дівчат через державний кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.

"Також працівники поліції затримали його 42-річного спільника-іноземця, який тимчасово зареєстрований в Києві", - сказано в повідомленні.