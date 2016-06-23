Одеська поліція викрила два канали переправлення дівчат за кордон у сексуальне рабство (відео)

Як повідомляє департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції, організатором групи виявився мешканець Одеси. Молодики займалися вербуванням та переміщенням через державний кордон України молодих дівчат.

Подальшому ті потрапляли в сексуальну експлуатацію у нічних розважальних закладах на території Чехії та інших країн Євросоюзу.

За кожну жертву торгівці отримували від 1000 до 3500 євро.

Зловмисники обіцяли потенційним повіям легальне працевлаштування за кордоном та захмарні заробітки.

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"Оформлення візових документів на виїзд за кордон та транспортні витрати вони залишали за собою, але за умови повернення їм коштів з отриманих "заробітних плат". Тим самим торгівці "живим товаром" фактично втягували своїх жертв у боргову кабалу", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала організатора злочинного бізнесу в Одесі. Його ж поплічника правоохоронці спільно з прикордонниками затримали на кордоні України та Польщі. Зловмисник намагався перевезти на власному автомобілі через кордон двох українок.

Перевізник мав документ, завдяки якому мав змогу проходити пункт прикордонного контролю за спрощеною процедурою.

Затриманим загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, повідомляється, що оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Одеській області затримали одеситку, яка вербувала українок для секс-послуг до Туреччини та Кіпру.

Зазначається, що поліція отримала оперативну інформацію, що 30-річна одеситка вербує українок для роботи у сфері надання інтимних послуг.

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Поліцейські затримали зловмисницю в Одеському аеропорту під час спроби переправити двох дівчат за кордон.

Встановлено, що за період кримінальної діяльності на її рахунку вже 10 "секс-рабинь". За кожну потерпілу вона отримувала від 1 до 3 тисяч доларів.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої.