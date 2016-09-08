На Харківщині невідомі обстріляли будинок з гранатомета (фото)

21:35, 08 вересня 2016
Суспільство
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7 вересня в селі Павлюківка Краснокутського району невідомі обстріляли з гранатомета територію приватного домоволодіння.

hk.npu.gov.ua

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 7 вересня близько 22:50 до Краснокутського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлюківка невідомі зробили постріл у господарське приміщення, розташоване на території приватного домоволодіння.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки.

Встановлено, що будинок належить 22-річній мешканці Харкова.

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Проведено огляд території, зібрані речові докази та направлені на експертизу.

За попередніми висновками експертів, постріл був зроблений з РПГ.

В результаті події постраждалих осіб немає.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

hk.npu.gov.ua
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