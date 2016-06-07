Вибух у центрі Запоріжжя: поліція назвала його причиною постріл з гранатомета

За повідомленням, інформація про те, що невідомий скоїв постріл з гранатомета у недобудовану двоповерхову будівлю, розташовану біля магазину "Шашлик маркет" на вулиці Запорізькій, надійшло до поліції по лінії "102" о 21:23 понеділка, 6 червня.

"З місця події вилучено тубус від гранатомета РПГ-26. В результаті пострілу потерпілих немає", - повідомили УНІАН у поліції.

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Те, що сталося, кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або наперед заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Розслідування кримінального правопорушення взято на контроль керівництвом ГУНП України у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у центрі Запоріжжя на перетині вулиць Шкільної та Запорізької, неподалік від центрального проспекту міста і території Малого ринку, стався вибух, в результаті якого пошкоджено двоповерхову будівлю, що будується.