Вибух у центрі Запоріжжя: поліція назвала його причиною постріл з гранатомета
Головне управління Нацполіції у Запорізькій області заявило, що причиною вибуху в центрі Запоріжжя, який стався напередодні ввечері, був постріл з гранатомета.
За повідомленням, інформація про те, що невідомий скоїв постріл з гранатомета у недобудовану двоповерхову будівлю, розташовану біля магазину "Шашлик маркет" на вулиці Запорізькій, надійшло до поліції по лінії "102" о 21:23 понеділка, 6 червня.
"З місця події вилучено тубус від гранатомета РПГ-26. В результаті пострілу потерпілих немає", - повідомили УНІАН у поліції.
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Те, що сталося, кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або наперед заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
Розслідування кримінального правопорушення взято на контроль керівництвом ГУНП України у Запорізькій області.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня у центрі Запоріжжя на перетині вулиць Шкільної та Запорізької, неподалік від центрального проспекту міста і території Малого ринку, стався вибух, в результаті якого пошкоджено двоповерхову будівлю, що будується.