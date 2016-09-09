Євробачення-2017 в Україні: Порошенко побажав Києву провести конкурс на найвищому рівні

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Київ став містом-господарем конкурсу "Євробачення-2017"! Вітаємо та бажаємо киянам провести захід на найвищому рівні!" - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, переможцем конкурсного відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ.