Євробачення-2017 в Україні: Порошенко побажав Києву провести конкурс на найвищому рівні
13:42, 09 вересня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко побажав жителям столиці провести пісенний конкурс Євробачення-2017 на найвищому рівні.
REUTERS
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Київ став містом-господарем конкурсу "Євробачення-2017"! Вітаємо та бажаємо киянам провести захід на найвищому рівні!" - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, переможцем конкурсного відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ.
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