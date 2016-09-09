Євробачення-2017 пройде в Києві

Про це заявили під час прямої трансляції оголошення міста-господаря Євробачення-2017.

Як заявив голова НТКУ Зураб Аласанія, Київ отримав 19 голосів членів оргкомітету, а Одеса – 2.

Конкурс відбудеться в столичному МВЦ.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

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Спочатку за право приймати конкурс боролися шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Після першого етапу відбору у фінал потрапили Дніпро, Одеса та Київ.

Оголошення ж міста-господаря Євробачення-2017 мало відбутися 27 липня, однак було перенесене на "невизначений термін" через проблему з фінансуванням конкурсу. Водночас голова НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що вибір переможця було перенесено через недоліки претендентів.

8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення 450 мільйонів гривень.

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Наступною датою оголошення міста-господаря Євробачення-2017 стало 25 серпня, однак буквально перед початком трансляції подію було перенесено без пояснення причин.

Водночас глава НТКУ Зураб Аласанія потім пояснив, що два з трьох міст мають значні переваги: Київ та Одеса. Однак в кожного з них все одно були серйозні недоліки, тому робоча група оргкомітету вирішила продовжити уточнювати позиції.