Євробачення-2017 пройде в Києві
Оргкомітет з підготовки та проведення Євробачення-2017 9 вересня нарешті назвав місто, яке буде проводити пісенний конкурс в Україні.
Про це заявили під час прямої трансляції оголошення міста-господаря Євробачення-2017.
Як заявив голова НТКУ Зураб Аласанія, Київ отримав 19 голосів членів оргкомітету, а Одеса – 2.
Конкурс відбудеться в столичному МВЦ.
Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
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Спочатку за право приймати конкурс боролися шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Після першого етапу відбору у фінал потрапили Дніпро, Одеса та Київ.
Оголошення ж міста-господаря Євробачення-2017 мало відбутися 27 липня, однак було перенесене на "невизначений термін" через проблему з фінансуванням конкурсу. Водночас голова НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що вибір переможця було перенесено через недоліки претендентів.
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Наступною датою оголошення міста-господаря Євробачення-2017 стало 25 серпня, однак буквально перед початком трансляції подію було перенесено без пояснення причин.
Водночас глава НТКУ Зураб Аласанія потім пояснив, що два з трьох міст мають значні переваги: Київ та Одеса. Однак в кожного з них все одно були серйозні недоліки, тому робоча група оргкомітету вирішила продовжити уточнювати позиції.