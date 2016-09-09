У Мінкульті пояснили, чому Київ обрали містом-господарем Євробачення-2017

Про це глава Міністерства культури Євген Нищук заявив під час прес-конференції після оголошення міста-господаря Євробачення-2017.

"Насправді важливою складовою було дійсно фінансові гарантії. Ви знаєте, що держава вже зробила свої фінансові гарантії перед UBU. Відповідно, дуже важливо було зосередитися на тому, щоб якомога більше було перекрито містом, яке бере на себе зобов'язання провести Євробачення", - заявив Нищук.

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Міністр розповів і про планований концертний майданчик.

"Це місце, в якому повинні розташуватися близько 12-14 тисяч глядачів. Це облаштування усього навколо, ландшафтний дизайн. Це вихід до і переїзд річковими трамваями з лівого берега на правий", - додав міністр.

Розглядається нова локація для прес-клубу – вертолітний майданчик на Парковій алеї.

Також, за словами Нищука, важливою складовою була безпека проведення конкурсу.

Крім того він зауважив, що у Києві є добре обладнаний аеропорт та достатня кількість місць в готелях.

Водночас він розповів, що в МВЦ, де має пройти Євробачення, завчасно проведуть відповідні роботи і, зокрема, буде покращено звук.

Як відомо, 9 вересня, після неодноразових перенесень містом-господарем Євробачення-2017 в Україні був обраний Київ. Серед його конкурентів на останніх етапах були Одеса та Дніпро.