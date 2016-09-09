Через скандал із квартирою Лещенка Топольска скасувала виступ у Москві

Як стало відомо УНІАН, Топольская повинна була виступити, завтра, 10 вересня в Москві на арт-просторі «Авіатор».

Виступ Nastia було заплановано на майданчику «Двір». В афіші досі зазначено, що це «абсолютно новий танцпол-клуб, що складається з великої вуличної сцени і рівноважного рекреаційного приміщення».

На запитання УНІАН, коли саме виступає діджей Nastia, організатор повідомив, що артистка не приїде.

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«Вона відмовилася приїхати в Москву. Через підвищену увагу до персони Насті, вона не приїде, артист не виступає», - повідомив організатор.

Топольська прокоментувала скасування виступу на своїй сторінці у Facebook.

"Замість поїздки в Москву в улюблену і рідну Арму17 на День Народження дуже важливої і близької мені по духу людини Наташі Abelle, я буду висипатися в Лісабоні, звідки і полечу потім в Італію", - розповіла діджей.

"Також лунає всередині і туга по дому в Фащівці, і думки про те, що я можу більше ніколи не побачити тата, свою школу, друзів дитинства, не можу потрапити в будинок, в якому виросла", - згадала вона і своє рідне смт в Луганській області.

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