Кваритира Лещенка: ЗМІ дізнались про наміри антикорупційної прокуратури допитати Притулу та Топольську
Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує опитати керівника "Української правди" Олену Притулу та Анастасію Топольську в ході перевірки законності покупки квартири народним депутатом Сергієм Лещенком.
Про це повідомили джерела у САП, пише Українська правда.
"До 16 вересня ми чекаємо аналітичну роботу з боку НАБУ, візьмемо пояснення у Лещенка", - зазначив співрозмовник.
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"Оскільки він згадував про залучення коштів від Притули і своєї дівчини, ми також мусимо їх опитати, взяти і їхні пояснення. Обов'язково будемо звертатися у фіскальну службу", - додав він.
"Ми не збираємося підігрувати ні БПП, ні "Народному фронту" бити по Лещенку. Але якщо він не буде здатний пояснити, звідки взяв 7 мільйонів на цю квартиру - його ніхто не прикриватиме", - говорять у САП.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва за 7 мільйонів 550 тис. гривень. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.