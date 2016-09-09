Кваритира Лещенка: ЗМІ дізнались про наміри антикорупційної прокуратури допитати Притулу та Топольську

Про це повідомили джерела у САП, пише Українська правда.

"До 16 вересня ми чекаємо аналітичну роботу з боку НАБУ, візьмемо пояснення у Лещенка", - зазначив співрозмовник.

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"Оскільки він згадував про залучення коштів від Притули і своєї дівчини, ми також мусимо їх опитати, взяти і їхні пояснення. Обов'язково будемо звертатися у фіскальну службу", - додав він.

"Ми не збираємося підігрувати ні БПП, ні "Народному фронту" бити по Лещенку. Але якщо він не буде здатний пояснити, звідки взяв 7 мільйонів на цю квартиру - його ніхто не прикриватиме", - говорять у САП.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва за 7 мільйонів 550 тис. гривень. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.