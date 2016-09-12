Україна через суд вимагатиме від Росії повернути "скіфське золото"

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"5 жовтня 2016 року в окружному суді міста Амстердам має відбутися судове засідання у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона щодо повернення т.з. "скіфського золота" до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що предметом спору є колекція з 565 музейних експонатів, наданих "Центральним музеєм Тавриди", "Керченським історико-культурним заповідником", Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та "Бахчисарайським історико-культурним заповідником" для експонування в Музеї Алларда Пірсона (м. Амстердам) в період з 06.02.2014 до 28.05.2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".

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Нагадаємо, конфлікт довкола експонатів кримських музеїв виник через анексію Криму Російською Федерацію. Саме в цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Однак після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України.

Контракт, який надавав право на тимчасове зберігання колекції Музеєм Алларда Пірсона, завершився 13.06.2014 року, після чого ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.