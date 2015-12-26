Вивезене на виставку до Європи скіфське золото не може бути повернуто до Криму до закінчення окупації – правозахисник

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила юрист британської правозахисної групи Global Rights Compliance Катерина Бусол сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Що стосується скіфського золота та його повернення. Міжнародна спільнота не підтримує окупацію Криму, вона закликала в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року не вчиняти жодних дій, що можуть тлумачитись як визнання змін статусу Криму. Тобто, повернення цих артефактів, за міжнародним правом, до Криму неможливо», - зазначила вона.

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Крім того, за словами Бусол, повернення скіфського золота до Криму неможливо за національним правом України, тому що наші державні музеї не володіють та не можуть повноцінно розпоряджатися культурним надбанням, яке знаходиться в їхніх стінах.

«Відповідно, цінності, які є державною частиною музейного фонду України, за них відповідає лише Міністерство культури України, воно в травні 2014 року видало наказ про те, що об’єкти, які були вивезені до Амстердама з Криму на експонування, мають бути тимчасово повернуті до України, до Київського історичного музею до закінчення окупації Криму», - додала правозахисник.

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Як повідомляв УНІАН, в лютому 2014 року колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря» у музеї Алларда Пірсона. Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати до кримських музеїв, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури Росії наполягає на передачі колекції скіфського золота у власність Росії, а не України.

Офіційна позиція України полягає в тому, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово не знаходиться під українським контролем, їх треба передати безпосередньо Державі Україна.

Представник української сторони, адвокат компанії Берг Стоуп & Сандерс (Bergh Stoop & Sanders) Маартен Сандерс заявляв, що рішення про повернення Україні скіфського золота з Амстердама може бути ухвалене до кінця року чи пізніше.