У Києві на хабарі погорів співробітник "Укрметртестстандарту"
19:15, 12 вересня 2016Суспільство
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У Києві під час отримання 13 тисяч гривень хабара правоохоронці затримали посадову особу ДП "Укрметртестстандарт".
Чиновника затримали під час отримання грошей / Фото УНІАН
Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, посадовець вимагав та одержав ці кошти від підприємця за швидку та безперешкодну видачу сертифікату відповідності на станцію технічного обслуговування.
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
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