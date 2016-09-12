У Києві на хабарі погорів співробітник "Укрметртестстандарту"

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, посадовець вимагав та одержав ці кошти від підприємця за швидку та безперешкодну видачу сертифікату відповідності на станцію технічного обслуговування.

Читайте такожСпійманому на хабарі заступнику голови Київської ОДА призначили заставу в 1 мільйон гривень (відео)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу.