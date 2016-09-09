Прокуратура закрила кримінальне провадження проти мажора Толстошеєва, підозрюваного у смертельній ДТП

Про це в коментарі ЛІГА.net повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

"Результати експертиз підтвердили, що під час цієї події водій перебував у стані, коли він не контролював себе, тобто підтвердився безсвідомий стан підозрюваного, що він не керував своїми діями і не міг на них вплинути. Тому за результатами отриманих експертиз та інших слідчих дій прокурором було ухвалено рішення, як передбачено законом, про закриття кримінального провадження", - зазначила Максимець.

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За її словами, стан, в якому підозрюваний перебував у момент ДТП, характеризується як судомний припадок. При цьому, прес-секретар столичної прокуратури відзначила, що результати експертиз підтвердили, що в момент ДТП Толстошєєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

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Як повідомляв УНІАН, 9 січня цього року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка. Пізніше з'явилася інформація про те, що він перебуває в лікарні.

13 січня правоохоронці висунули підозру 21-річному Толстошеєву, фігуранту ДТП зі смертельним результатом, що сталася у Києві. 15 січня суд обрав Толстошеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137,8 тис. грн.