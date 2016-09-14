Кабмін затвердив угоду з Румунією про скасування плати за оформлення віз

Положення Угоди передбачають безоплатне оформлення довготермінових віз, тобто таких, які дають право громадянам України та громадянам Румунії на в'їзд до Румунії чи України відповідно з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в цих державах на строк більше 90 днів, передає Європейська правда.

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Згідно з постановою уряду №617 від 8 вересня, дана угода була розроблена за результатами українсько-румунського переговорного процесу з метою спрощення взаємних поїздок громадян та підписана 6 травня ц.р. в смт Солотвино (Закарпатська область).

"Зроблено ще один крок на шляху лібералізації візового режиму з країнами ЄС", - йдеться у поясненні до постанови уряду.

В уряді відзначають, що реалізація положень Угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Як повідомляв УНІАН, у червні міністерство закордонних справ спростило процес видачі віз іноземним громадянам завдяки використанню інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза".