В Україні запустили нову систему видачі віз іноземцям
Міністерство закордонних справ спростило процес видачі віз іноземним громадянам завдяки використанню інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза".
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на сторінці в Facebook.
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"Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих і доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур та забезпечення дієвого контролю за видачею віз українськими консулами", - наголошується в повідомленні.
Як зазначається, вже 10 закордонних дипломатичних установ України та оперативний відділ Департаменту консульської служби МЗС у міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснюють оформлення українських віз завдяки даній системі.
Відзначається, що до кінця 2016 року планується ввести новий порядок оформлення українських віз у всіх дипломатичних установах України за кордоном.