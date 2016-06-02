В Україні запустили нову систему видачі віз іноземцям

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на сторінці в Facebook.

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"Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих і доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур та забезпечення дієвого контролю за видачею віз українськими консулами", - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, вже 10 закордонних дипломатичних установ України та оперативний відділ Департаменту консульської служби МЗС у міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснюють оформлення українських віз завдяки даній системі.

Відзначається, що до кінця 2016 року планується ввести новий порядок оформлення українських віз у всіх дипломатичних установах України за кордоном.