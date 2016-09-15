На Луганщині розпочато спецрозслідування щодо "в.о. міністра економіки ЛНР"

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, так звана «міністр» підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ініціювала і дала згоду на призначення її на посаду «виконуючого обов'язки міністра» у терористичній організації «ЛНР» і зараз бере активну участь у діяльності політичного блоку зазначеної терорганізації.

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Оскільки вона переховується від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на окупованій території області, жінку оголошено у розшук і, на підставі постанови слідчого судді у кримінальному провадженні, розпочато спеціальне досудове розслідування.

Згідно з даними сайту «уряду» луганських терористів, «посаду в.о. міністра економіки» у ньому займає Олена Костенко.