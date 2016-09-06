На Луганщині заочно судитимуть екс-СБУшника, що став "міністром держбезпеки ЛНР"

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, колишній співробітник СБУ, перебуваючи на пенсії, вступив в терористичну організацію «ЛНР», очоливши силовий блок цієї організації - так зване «Міністерство державної безпеки».

Йому повідомлено про підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 КК України), вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), а також зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

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Максимальне покарання, передбачене цими статтями - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з даними сайту луганських терористів, їх «МДБ» очолює Леонід Пасічник.