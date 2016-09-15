Законопроект про амністію майна нівелює е-декларування – юристи

Про це заявили юристи "Центру протидії корупції", до яких звернулося видання "Українська правда" з проханням проаналізувати документ.

Так вони прокоментували норму про запровадження одноразового декларування для інформування держави про всі свої активи, в тому числі за кордоном, та сплати податку за ці активи у вигляді 5 % від самостійно визначеного розміру доходу.

"Таким чином, законопроект нівелює систему електронного декларування для чиновників, оскільки дозволяє таким особам фактично подавати ще одну, таємну (тіньову) декларацію, що взагалі суперечить принципу публічності, прозорості та засадам закону "Про запобігання корупції", – заявили юристи.

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Вони констатували, що гарантія з боку держави не переслідувати за ухилення від сплати податків та підроблення документів, а також звільнити від певних видів адміністративної та фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства, а також від обов'язку пояснення джерел походження коштів не дозволить втрутитися навіть Нацагентству з питань запобігання корупції.

Крім того, норму документу про те, що гарантії непереслідування не поширюються на доходи та активи, отримані внаслідок певних видів злочинів, можна буде застосувати лише у тому випадку, якщо на момент подання декларації декларант був офіційно підозрюваним.

"Тобто всі інші випадки корупційних злочинів, де правоохоронці не пред'явили підозру до подання декларації фактично буде неможливо розслідувати. Такий сценарій фактично легалізовує корупційні статки та є амністією саме для корупційних активів", – додали у "Центрі протидії корупції".

Особливо юристів здивували норми у прикінцевих положеннях про звільнення від антимонопольних штрафів за порушення конкурентного законодавства юридичних осіб, бенефіціарами яких є суб'єкти одноразового декларування.

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"Яке відношення до порушення законодавства про захист економічної конкуренції має одноразове декларування?" – задалися питанням у ЦПК.

Також дивним юристи вважають звільнення від відповідальності власників (користувачів) земельних ділянок за порушення будівельного законодавства. Це легалізує будівництво без дозволів та незаконне введення в експлуатацію будівель, тобто гарантує амністію забудовникам-шахраям.

На думку юристів, законопроект суперечить зобов'язанням України перед МВФ.

"За останнім меморандумом в МВФ Україна зобов'язалася не ухвалювати жодних законів, які передбачатимуть податкову амністію. Натомість, одноразове декларування передбачає саме податкову амністію, адже дає можливість легалізувати активи за 5% податку, а не за загальною ставкою 18%", – заявили у ЦПК.

Нагадаємо, раніше УП повідомила, що членами податкового комітету Верховної Ради за координацією Адміністрації президента нібито розробити проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та низки інших законів, згідно з якими чиновники будуть звільнені від зобов'язання вказати джерело походження свого майна у "нульових" електронних деклараціях.