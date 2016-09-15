В АП та Раді хочуть амністувати все майно перед внесенням даних в "нульові" е-декларації - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда".

За даними видання, розробка координувалася з Адміністрації президента.

"При поданні одноразової декларації суб'єкт одноразового декларування звільняється від необхідності зазначення в одноразовій декларації інформації про джерела походження, підстави набуття права власності та вартість задекларованих активів", – сказано в проекті закону.

Суб'єктами декларування, згідно з документом, є "фізичні особи–резиденти та/або громадяни України, які є власниками активів на території України або за її межами".

Декларація повинна подаватися декларантом або його представником в електронній формі.

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Посадовцям контролюючих органів забороняється відмовляти у прийнятті декларації з будь-яких причин.

"У разі неподання одноразової декларації задекларованими вважаються активи, які зареєстровані або задекларовані в інший спосіб у встановленому законом порядку в Україні станом на 31 грудня 2015 року, а також кошти у розмірі 1 мільйон гривень", – йдеться також у документі.

Також декларант має право сплатити податок "з самостійно визначеного розміру доходу або його частини, який був джерелом набуття активів, зазначених в одноразовій декларації".

Протягом 30 днів з моменту завершення декларування декларант повинен сплатити "суму податкового зобов'язання, самостійно визначену в поданій одноразовій декларації". Це самостійно визначене зобов'язання вважається узгодженим.

Розмір податку становить 5%.

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Також документом пропонується звільнити декларантів від кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві відомості чи підроблення декларацій та інших податкових документів та щодо порушення податкового, валютного та митного законодавства, "якщо відповідні діяння стосуються отримання доходу, з якого було сплачено податок на доходи фізичних осіб".

Декларантів також пропонується звільнити і від адміністративної та фінансової відповідальності.

Держава гарантує суб'єкту декларування непритягнення до відповідальності, звільнення від обов'язку щодо надання інформації про джерела одержання задекларованих активів та заборону використання інформації в декларації в якості доказу вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Також держава у цьому документі гарантує, що не проводитиме податкову перевірку по факту подання одноразової декларації, у тому числі щодо підстав та порядку набуття активів та сплати пов'язаних з ним податків.

У той же час звільнення від відповідальності не поширюється на діяння, які законодавством визначені як тяжкі злочини проти основ нацбезпеки України, життя, здоров'я, волі особи, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також які стосуються наркотиків, злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з надання публічних послуг.

Державні гарантії також не поширюються на майно, набуте внаслідок вищевказаних діянь.

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У прикінцевих положеннях передбачається звільнення декларантів від антимонопольних штрафів за порушення конкурентного законодавства.

Крім того, суб'єкти декларування, які є власниками земельних ділянок і здійснили незаконну забудову, також звільняються від відповідальності.

Період одноразового декларування вказаний з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, протягом 60 днів з 1 вересня розширені електронні декларації повинні будуть подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісій та Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ.