Нацрада призначила позапланову перевірку NewsOne через політичну рекламу

Про це повідомляє прес-служба Нацради з телебачення і радіомовлення, передає ТСН.

"Так, провівши вибірковий моніторинг у період з 5 по 11 серпня 2016 року регуляторний орган зафіксував у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 в ефірі телеканалу NewsOne вихід політичної реклами партії "За життя" загальним обсягом - 36 хвилин 42 секунди", - йдеться у повідомленні.

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Рекламу виокремили серед інших програм написом на початку та наприкінці "політична реклама", що, за законодавством, є передвиборною агітацією. У свою чергу, передвиборна агітація поза виборчим процесом заборонена.

"Визначення відповідного терміну наводиться у виборчому законодавстві, й це визначення пов'язане з поняттям "передвиборна агітація".

Ведення ж передвиборної агітації поза виборчим процесом має ознаки дій, заборонених частиною другою статті 54 Закону України "Про місцеві вибори", частинами першою, другою статті 70 Закону України "Про вибори народних депутатів України". За відсутності виборчого процесу в Україні розміщення реклами, зокрема політичних партій, має відбуватися на загальних засадах та з дотриманням вимог, визначених Законом України "Про рекламу", - йдеться у поясненні регулятора.

За словами голови Національної ради Юрія Артеменко, це перший випадок з такого роду ознаками порушення у практиці регуляторного органу. Тому компанії призначено позапланову перевірку. Рішення буде ухвалюватися після докладного вивчення всіх нюансів цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада за два роки заборонила трансляцію 73 російських телеканалів.