Нацрада з телерадіомовлення за два роки заборонила трансляцію 73 російських телеканалів

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці в мережі Facebook. «Ось весь перелік російських телеканалів, ретрансляція яких обмежена Національною радою на території України нині. У разі, якщо знайдете ці канали в пакетах провайдерів програмної послуги (кабельних мережах), - інформуйте. Оперативно відреагуємо», - написав він.

Зокрема, регулятор заборонив трансляцію на території України таких російських каналів «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+» і багатьох інших.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Нацради з питань телебачення і радіомовлення, станом на липень 2016 року кількість російських телеканалів в українській супутникової мережі за останні два роки скоротилося в 5 разів – до 14 у 2016 році із 72 у 2014 році. Тим часом кількість українських супутникових телеканалів за останні два роки зросла на 20% - до 122.

У зв'язку із скороченням кількості російських каналів, дозволених до показу, українські провайдери почали змінювати наповнення своїх пакетів телепрограм, активно додаючи нові українські та європейські телеканали. Приміром, українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість у ретрансляції польських телеканалів. На сьогодні в Україні дозволено до показу такі польські канали: Kino Polska Muzyka International, Kino Polska International, TVP Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.