Чи потрібно Україні погоджуватися на умови Кремля щодо Донбасу? - опитування УНІАН

На вашу думку, чи варто Україні виконувати ці вимоги і яким ви бачите вихід з ситуації?

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував розробити «дорожню карту» для того, щоб зрушити «з мертвої точки» виконання Мінських угод - кожен крок у сфері зміцнення режиму безпеки пропонується супроводжувати просуванням політичних реформ із легалізації російських бойовиків на Донбасі.