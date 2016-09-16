Чи потрібно Україні погоджуватися на умови Кремля щодо Донбасу? - опитування УНІАН
10:34, 16 вересня 2016Суспільство
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Кремль знову обіцяє "безпеку" на Донбасі в обмін на виконання Україною політичних вимог.
REUTERS
На вашу думку, чи варто Україні виконувати ці вимоги і яким ви бачите вихід з ситуації?
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував розробити «дорожню карту» для того, щоб зрушити «з мертвої точки» виконання Мінських угод - кожен крок у сфері зміцнення режиму безпеки пропонується супроводжувати просуванням політичних реформ із легалізації російських бойовиків на Донбасі.
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