"Потрібні" закони в обмін на безпеку: Кремль заговорив про нову покрокову "дорожню карту" щодо Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном.

«Ми переконані в необхідності зрушити з мертвої точки процес виконання Мінських домовленостей. Для цього і Київ, і проголошені республіки в Донецьку і Луганську повинні пройти свою частину шляху й виконати взяті на себе 1,5 року тому зобов'язання», - сказав Лавров.

Він заявив, що Росія домагається від українських колег реалізації конституційної реформи з тим, щоб на постійній основі закріпити особливий статус Донбасу, проведення амністії та організації місцевих виборів на «територіях ДНР і ЛНР».

Читайте такожКлімкін пояснив, чому ОБСЄ "не помічає" російських військових на ДонбасіЗа словами Лаврова, ці питання необхідно вирішувати через прямий діалог із «Донецьком і Луганськом у рамках Контактної групи, від чого Київ останнім часом намагається усунутися».

«На наше глибоке переконання, лінія Києва на те, щоб спочатку забезпечити режим повної тиші протягом місяця й лише потім почати обговорювати політичні аспекти Мінських домовленостей, націлена на те, щоб затягнути процес нескінченно», - сказав Лавров.

«Ми пропонуємо розробити паралельно «дорожню карту», в рамках якої кожен крок у сфері зміцнення режиму безпеки супроводжувався б кроком із просування політичних реформ, у першу чергу у вигляді тих законопроектів, які Київ зобов'язався ухвалити», - додав він.